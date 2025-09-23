◆第３６回テレ玉杯オーバルスプリント・Ｊｐｎ３（９月２３日、浦和競馬場・ダート１４００メートル）好メンバー１２頭が集まったダートグレード競走で、武豊騎手が騎乗した３番人気のガビーズシスター（牝４歳、美浦・森一誠厩舎、父アポロキングダム）は最後の直線で外から伸びてきたが４着だった。２０１２年のアースサウンド以来、１３年ぶり２頭目の牝馬による勝利とはならなかった。同馬は昨年末のカペラＳで重賞初勝利