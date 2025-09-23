◇明治安田Ｊ１リーグ▽第３１節京都―町田（２３日・サンガスタジアム）前節終了時点で２位の京都が、町田戦のスタメンを発表した。勝ち点３差で首位・鹿島を追う京都は、得点ランキング１位トップの１６得点を誇るＦＷラファエルエリアスがスタメンに復帰。前節は警告の累積で出場停止だったが、この試合で思う存分暴れる。勝ち点５１で５位につけている町田は前の試合から中６日で戦う中、京都は中２日で迎える一戦。優