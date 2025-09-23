建設業でも外国人労働者が貴重な戦力に厚生労働省が2025年1月に発表した「外国人雇用状況」の届け出まとめのデータによると、2024年10月までに建設業に就いた外国人労働者は17万7902人。4年前の2020年は11万898人で、2023年は14万4981人と右肩上がりに増えている。人手不足の日本で、貴重な労働力となっているのだ。作家の町田哲也さんは、76歳の母がひとりで暮らす実家が傾いていると気づき、終活のために土地を購入してアパート