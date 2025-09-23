秋の高校野球はきょう決勝が行われ、富山商業と高岡第一が対戦しました。8年ぶりの富山商業か？24年ぶりの高岡第一か？秋の県高校チャンピオンを決める決勝戦は富山市民球場で行われました。富山商業の先発は、大会屈指の本格派右腕エースの藤岡。藤岡は140キロを超えるストレートを軸に、ランナーは出すものの要所を締め得点を許しません。高岡第一の先発、こちらは県ナンバー1左腕の呼び声高いエ