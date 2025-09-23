高岡大仏ではきょう、1年の汚れを落とす「お身ぬぐい」が行われ、参加した地元住民が大仏の顔などを丁寧に拭き清めました。高岡大仏の「お身ぬぐい」は毎年、秋分の日に行われていて、今年は男女17人の住民が参加しました。白装束に白い鉢巻を身に着けた参加者は、高さが16メートルの大仏にはしごをかけて登り、顔から体を布で丁寧に拭き清め、この1年にたまった汚れを落としました。お身ぬぐいを見ようと境内には多くの人が