7回に登板した阪神・及川。連続試合ホールド17のプロ野球記録に並んだ＝横浜阪神の及川雅貴投手が23日、横浜スタジアムで行われたDeNA25回戦で連続試合ホールドを17に伸ばし、2005年の藤川球児（阪神、現監督）、15年のバリオス（ソフトバンク）のプロ野球記録に並んだ。2―2の七回に登板して打者1人を空振り三振に仕留め、8月13日の広島戦からホールドを続けてマーク。今季65試合目の登板で45ホールド目を挙げ、6勝3敗1セーブ