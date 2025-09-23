氷見市できょう、能登半島地震からの復旧とまちづくりを考える検討会議が開かれました。専門家は、まちの将来像を描くうえで、住民が共通の目標を持つことが重要だと指摘しました。氷見市役所で開かれた会議には、学識経験者や経済界、液状化被害を受けた地区の住民らが出席しました。あいさつした菊地市長は、「氷見の未来のために忌たんのない意見を出してほしい」と呼びかけました。氷見市の公費解体は、対象となる953棟のうち