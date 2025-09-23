◇プロ野球セ・リーグ 広島-巨人(23日、マツダスタジアム)巨人の戸郷翔征投手が初回から2イニング連続失点を喫しました。初回、先頭の中村奨成選手に二塁打を浴びると、3番の小園海斗選手には死球でピンチ拡大。2死1、2塁から末包昇大選手に浮いたフォークを三塁線を破るタイムリー二塁打とされ、2点を失います。続く2回は2死からピッチャーの玉村昇悟投手にセンター前ヒットを浴びると、続く中村選手に内角のストレートを完璧に捉