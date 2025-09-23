岡山から未来のスターを発掘する「スタコンオカヤマ2025」が岡山市北区で開かれました。 【写真を見る】俳優の桜井日奈子さんを輩出した「スタコンオカヤマ」女子部門グランプリは津山市の小学6年生はなさん【岡山】 ダンスや歌など、各々の得意分野で自らの魅力をアピールします。スタコンオカヤマは、未来のスターを発掘し、若者の夢への挑戦を応援しようと毎年行われているもので、これまでに俳優の桜井日