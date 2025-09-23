筆の生産量日本一を誇る熊野町では、恒例の「筆まつり」が開かれました。榊山神社では使い終わった筆に感謝する神事が行われ境内で炊かれた火に筆を一本、一本投げ入れました。また、熊野中学校では地域の筆メーカー20社が出店する「筆の市」が開かれ化粧筆を買い求める女性客でにぎわっていました。■化粧筆を購入した親子「（娘が）メイクデビューしたのできょうは何か買ってあげたい」「チークブラシが