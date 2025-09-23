SNSを通じて投資話を持ちかけ、現金8200万円余りをだましとったとして、ベトナム国籍の女が逮捕されました。逮捕されたのはベトナム国籍の女（34）です。警察によると女は去年11月、他の人物と共謀し、広島市の会社役員の81歳の男性から現金8257万円をだまし取った疑いです。日本人女性を装ったSNSのやりとりで恋愛感情を抱かせた上で、「古銭が高く売れる」などとウソの投資話を持ちかけたということです。男性が売り上げ金を受け