札幌市中心部の創成川公園では、子どもたちの願いが描かれた灯ろうが流され、マチを優しく照らしています。（子ども）「足が速くなれますように！」手作りの灯ろうひとつひとつに込められた子どもたちの願い。最大１０００個にもなる幻想的な光が、札幌の秋の夜を優しく照らしています。希望にあふれる札幌の未来をみんなで彩ろうと、札幌商工会議所が開催しました。