地元の酒蔵を知ってもらおうと、広島市で日本酒を飲み比べできるイベントが開かれました。■来場客「かんぱ～い」広島市中区で開かれたのは「SAKE festa！」。中国地方の22の酒蔵が作った44種類の日本酒を飲み比べできるイベントです。地元の酒蔵を広く知ってもらうとともに、季節ごとに変わる日本酒の味わいを楽しんでほしいとの思いで6月と9月の年2回開かれています。■来場客「おいしいです」■来場客「こうやってちょっ