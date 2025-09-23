ベトナム国籍の女（３４）は、去年１１月、何者かと共謀して広島市中区の会社役員の男性（８１）から、古銭を売却するオークションの手数料などの名目で現金８２５７万円をだまし取った疑いがもたれています。 男性は、女性と思われる名前の人物とＬＩＮＥでやり取りをし、うその話を持ちかけられたということです。 女はオークションスタッフを名乗り、男性の働く会社を訪れた現金の受け取り役とみられていて、警察