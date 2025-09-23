９月２３日正午ごろ、大阪府交野市幾野の木工家具製造工場で、「ランニングソー」と呼ばれる機械のモーター部分に、男性作業員（５４）が挟まれ死亡する事故が発生しました。警察が事故原因などを調べています。２３日正午すぎ、交野市幾野の業務用木工家具製造工場から「男性の従業員が作業中に上半身が挟まれた」と１１９番通報がありました。警察と消防によりますと、ベニヤ板を切断する「ランニングソー」と呼ばれる機