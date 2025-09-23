絶好の行楽日となった「秋分の日」の23日、各高速道路の上り線で渋滞が発生しています。日本道路交通情報センターによりますと、午後6時半時点で、関越道上り川越インターチェンジ付近を先頭に24キロ、東北道上り久喜インターチェンジ付近を先頭に22キロ、東名高速上り綾瀬スマートインターチェンジ付近を先頭に22キロ、中央道上り小仏トンネル付近を先頭に19キロの渋滞が発生しています。この渋滞は23日夜にかけてしばらくは続く