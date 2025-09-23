「日本ハム０−７楽天」（２３日、エスコンフィールド）日本ハムの新庄剛志監督は本拠地最終戦セレモニーでマイクパフォーマンスを行った理由について「ただ単に負けてしまって、整列して、今年１年間ありがとうございましたって。他のチームと一緒のことをしてもファイターズらしくない。ああいうパフォーマンスでファンの顔を見ながら話そうと決めました」と語った。当初は予定になかったが、ゲームは序盤から投手陣が崩れ