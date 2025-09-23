サッカースペイン２部リーグ、グラナダのＧＫルカ・ジダンが申請していたアルジェリア代表としての出場が国際サッカー協会（ＦＩＦＡ）に承認され、１０月の代表戦ウィークにも初招集される見通しが出てきた。スペインのスポーツ紙、マルカなどが伝えている。ルカはフランスとスペインの国籍を所有、これまでＵ−１６からＵ−２０までのフランス代表としてプレーした実績がある。２７歳となった現在、父ジネディーヌ氏が国籍を