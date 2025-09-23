石川県七尾市の中島町を深紅に染めて開催された能登の代表的な秋祭り「お熊甲祭」。2年ぶりに開催された伝統の祭りに今回、初めて担ぎ手として外国人が参加しました。 鉦と太鼓の音が響く中、神の使い・猿田彦に連なり、各地区の神輿や深紅の枠旗が集結した「お熊甲祭」。長年続く伝統の祭りですが、能登のほかの祭りと同様、担ぎ手不足や後継者不足などに悩まされています。まずは祭りの魅力を、もっとたくさんの人に知っても