日本ハムは２３日、本拠地最終戦（エスコン）で楽天と対戦し０―７で敗戦。２試合連続完封負けを喫した。先発・孫が初回一死二塁から黒川に４号２ランを浴び先制点を献上。２回も一死満塁からニゴロの間に２点目を許す苦しい投球でこの回での早期降板を強いられた。その後、救援陣も毎回先頭打者の出塁を許す苦しい展開。５回には一死満塁からこの日ＮＰＢ史上４人目の通算９００試合登板を果たした宮西が代打・フランコの犠