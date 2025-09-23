大分県日出町の二階堂美術館では23日から日本画家・横山大観の特別展が始まりました。 二階堂美術館 日出町の二階堂美術館で始まった特別展「横山大観と近代日本画の富士図」。 会場には生涯で1000点以上もの富士図を描いた近代日本画の巨匠・横山大観の作品18点が展示されています。 そのひとつ 「霊峰飛鶴」 は東京の横山大観記念館が所蔵しているものです。 富士山の背後から差し込む黄金色の光と、空を舞