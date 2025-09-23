バスケットボールBリーグ・鹿児島レブナイズが開幕前最後のプレシーズンゲームに臨みました。 （記者）「開幕に向けての総仕上げ。鹿児島レブナイズがB1佐賀バルーナーズに挑みます」 会場のSAGAアリーナには鹿児島からも多くのブースターが駆けつけました。 試合は序盤から佐賀に3ポイントを次々に決められます。レブナイズも飴谷の3ポイントやシャーマがファウ