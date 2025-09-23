志布志市に子どもたちのための相撲道場が完成し、23日、初稽古が行われました。 鹿児島県志布志市の通山地区に完成したのは、「通山相撲道場」です。 近くにある通山こども園の修繕工事で出た廃材などを利用して、こども園のバスの運転手ら4人で建てました。屋内と屋外に土俵があり、シャワー室もあります。 23日は地元の伊崎田相撲クラブのメンバー13人が初稽古を行ったほか、鹿児島実業高校相撲部も参加しました