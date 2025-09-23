「役満ボディー」の異名を持つプロ雀士でモデルの岡田紗佳さん（31）が2025年9月20日、自身のインスタグラムを更新。秋らしいカジュアルなコーデを披露した。「秋服をおそろで着よう〜！」麻雀のプロリーグ・MリーグではKADOKAWAサクラナイツに所属する岡田さん。インスタグラムでは「Mリーグコラボグッズが販売されています！」と報告し、トレーナーとデニムスカートを合わせたコーデや、ブラウンのパーカーを着こなすカジュアル