秋田朝日放送 23日朝早く大館市で散歩をしていた８０歳の女性がクマに襲われ鼻の骨を折る大けがをしました。 警察などよりますと午前５時半ごろ、大館市川口の市道で散歩をしていた８０歳の女性が道路脇から出てきた体長およそ５０センチのクマに襲われました。女性は自力で家に帰り、家族が消防に通報したということです。女性は顔をひっかかれ、鼻の骨を折る大けがをして市内の病院に搬送されました。病院に運ばれる際意