福岡県うきは市のつづら棚田を鮮やかに彩るヒガンバナ。「秋分の日」の9月23日は、秋の彼岸にあたります。 「暑さ寒さも彼岸まで」と言われます。22日までの5日間では、福岡県内各地の最高気温がすべて27℃以上でしたが、23日は飯塚市で24.3℃、行橋市で24.5℃など、場所によっては過ごしやすい気温となりました。 福岡市南区の平尾霊園には、多くの人が墓参りに訪れていました。■訪れた人「空から見守っていてねという気持