秋田朝日放送 秋田市で３人制のバスケットボール３x３の楽しさを知ってもらおうというイベントが開かれました。 ３x３（スリー・エックス・スリー）は、ハーフコートで行う３人制バスケのことで、世界各国で人気が高まっている注目のスポーツです。イベントでは一般参加者の試合のほか、イベントの主催者でもあるプロチームＩＮＵ秋田のエキシビションマッチが行われました。ま