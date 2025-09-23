大分県大分市では21日、平和の大切さについて考えるイベントが開かれました。 ここで紹介されていたのはデジタル技術を活用し、戦争の記憶を継承しようとする取り組みです。 大分市 ◆TOS刀祢優月アナウンサー「タブレットをQRコードにかざすと、戦争で海に沈んでしまった機体をタブレットを通して実際の大きさで目の当たりにすることができる」 AR＝拡張現実の技術で、タブレット画面に表示された