高知県宿毛市の特産「直七」を使ったグミの発売が全国で始まり、製造販売を行う大阪の会社などが県庁を訪れました。さわやかな酸味が特徴の「直七」を使った新商品は、その名も「幻の柑橘 直七グミ」。直七の生産加工を行う宿毛市の直七生産株式会社と、製造元の「扇雀飴本舗」が9月22日に県庁を訪れ、全国発売を報告しました。「扇雀飴本舗」は、2025年で創業100年を迎える大阪の老舗メーカーで、直七のまろやかな酸