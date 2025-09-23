ドル指数は小幅に低下、先週のドル高は落ち着く＝ロンドン為替 ドル指数は小幅に低下している。今週は２営業日連続で下げており、先週のドル高の動きは落ち着いた。きょうは、アジア午前に９７．１９９まで一時低下。その後はロンドン序盤に９７．４５６まで上昇。足元では９７．２６付近に再び軟化している。前日ＮＹ終値９７．３４１を挟んだ上下動となっている。２１日線は９７．６６４、１０日線は９７．３２４に位置して