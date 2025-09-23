昨シーズンB2で優勝し、今シーズン国内最高峰のB1に復帰する富山グラウジーズ。来月の開幕を前にきょう、ホームで前哨戦に臨みました。新戦力が躍動しシーズンへの期待が高まります。きょう、グラウジーズはシーズン開幕を前に、ホームで前哨戦を戦いました。相手は、昨シーズンB3で優勝し、今シーズンB2でプレーする横浜エクセレンス。昨シーズンのB2王