豊昇龍（右）がすくい投げで若元春を下す＝両国国技館大相撲秋場所10日目（23日・両国国技館）横綱豊昇龍は若元春をすくい投げで退け、10連勝で単独トップを守った。横綱大の里は琴勝峰を難なく突き出して9勝目。大関琴桜は関脇霧島を寄り切って7勝3敗とした。関脇若隆景は平戸海に寄り切られて5敗目を喫し、直近3場所合計33勝に届かなくなり、大関昇進は極めて厳しくなった。新小結安青錦は勝ち越しを決めた。豊昇龍を1敗で