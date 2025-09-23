天皇皇后両陛下の長女・愛子さまは、「愛馬の日」にあたり馬事公苑を訪れ、子どもたちによる総合馬術などをご覧になりました。23日午後、「愛馬の日」にあたってJRA馬事公苑を訪れた愛子さまは、パレードや古式馬術などを観覧したあと、地元の少年団による騎乗や総合馬術をご覧になりました。人馬一体となった演技ににこやかに拍手を送ったあと、愛子さまは、子どもたちに声をかけられました。高校2年生・小塩遥香さん「何歳から馬