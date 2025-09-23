講演する共産党の田村委員長＝23日午後、東京都渋谷区の党本部共産党の田村智子委員長は23日、党本部で講演し、自民党総裁選の候補者による論戦について「どの候補もトランプ米大統領の言いなりで大軍拡を進め、排外主義に迎合している」と批判した。「危機的な行き詰まりを打開するには、自民政治を終わらせるしかない」と訴えた。外国人政策厳格化の主張に懸念を表明。「政党や政治家が言い立てることで差別や分断を生み出し