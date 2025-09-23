とんねるず・木梨憲武（６３）の妻で女優・安田成美（５８）が２３日、インスタグラムに夫とのほのぼの２ショットを公開した。「２人でバスに乗っちゃって新五百円玉使えなかったの！」と投稿したのはバスに乗ってじゃれ合うように満面の笑顔の夫婦ショット。路線バスとみられる。この投稿には「変装もせず普通に乗ってる！！」「車内のひとたちはビックリですね」「乗り合わせた人ラッキー」「遭遇したかった」と驚きの声