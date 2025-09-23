【ワシントン＝田中宏幸】２２日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前週末比６６・２７ドル高の４万６３８１・５４ドルとなり、３営業日連続で最高値を更新した。ＩＴ銘柄を中心に買い注文が広がり、相場を押し上げた。米半導体大手エヌビディアが米オープンＡＩに最大１０００億ドルを投資すると発表。市場では、エヌビディア製の生成ＡＩ（人工知能）向け先端半導体に対する需要が拡大するとの期待が