「愛しとーとカップ」九州ママさんバレーボール大会の県大会が23日大分県大分市で行われ熱戦が繰り広げられました。 「愛しとーとカップ」九州ママさんバレーボール大会の県大会 この愛しとーとカップは九州各県のママさんバレーボールチームが出場する大会で今回で51回目を迎えます。 23日は大分市で県大会が行われ、県内の13チームが参加