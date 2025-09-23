国勢調査を装って個人情報を取得しようとする不審なメールが、富山県内でも確認されているとして、県が注意を呼びかけています。県によりますと、県内でも国勢調査をかたる不審なメールが確認されているということです。現在、国が行っている国勢調査では、調査員が世帯を訪問して調査書類を配布しています。メールで調査することは絶対にないため、URLは決して開かないでほしいと呼びかけています。また、資産