空き家をリノベーションしておいしいグルメを出すようになったお店が新潟県内でもたくさんあります。今回の特集は「リノベ店グルメ」。ここ1年でオープンしたお店をピックアップ、古くて新しい店舗も見どころです。 なつかしいメニューが並ぶ 今回は、どこか懐かしいメニューが並ぶお店を訪ねます。その建物はなんと。 看板には「ようちえん」 リポート「看板を見てみますと、『市之瀬幼稚