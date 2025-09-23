9月23日（現地時間22日、日付は以下同）。フェニックス・サンズでオーナーを務めるマット・イシュビアが、自身のソーシャルメディアを通じてスティーブ・ナッシュ（元サンズほか）がシニアアドバイザーとしてチームへ加わることを発表した。 「スティーブ・ナッシュは素晴らしいプレーヤーで、フェニックス・サンズのすべてを体現しています。彼の闘志やタフさ、それ