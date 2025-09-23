自らのミスを帳消しにした。鹿島アントラーズは９月23日、J１第31節でセレッソ大阪とホームで対戦している。鹿島は28分に失点。知念慶がエリア内のファウルでPKを献上。これをヴィトール・ブエノに決められた。 その３分後だ。鹿島が試合を振り出しに戻す。右サイドを攻め上がった植田直通がクロスを供給。これに反応したのが知念。打点の高いヘディングシュートをぶち込んだ。ボランチが板についてきた30歳は、も