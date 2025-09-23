祝日は実施しないと通告されながら岩国基地でFCLPとみられる訓練を実施したアメリカ軍の空母艦載機E2D早期警戒機、夜間も基地を周回し訓練を実施しました。今回、防衛省は17日から26日までの間、空母艦載機部隊が岩国基地でFCLPを実施すると通告していますが、土曜、日曜、祝日は「除く」と説明していました。23日は午後7時前からタッチアンドゴーをくり返しながら基地を周回しました。