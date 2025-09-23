【前倒しふるさと納税】ふるさと納税の寄付額に応じて仲介サイトからもえらるポイントが、１０月から禁止となります。これに伴い、駆け込み納税が増えています。仲介サイト「さとふる」によると、年間の寄付予定額を９月末まで全額寄付した、または寄付する予定の人が、２０２４年の１４．６％から２０２５年は３６.６％に増えました。２０２５年は２０２４年と比べて２．５倍になっているといいます。理由としては、ポイント付与