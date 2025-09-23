9月19日、タレントの林家ぺーと、パー子夫妻が暮らす東京・赤羽の自宅で火事が発生。ポンプ車など29台が出動するほどの大騒ぎとなった。調査が進むにつれ、その真相が次々と明らかになってきている。「火事発生当初、ペーさんは師匠の初代林家三平さんの法事に出席していたため不在。在宅していたパー子さんが、仏壇のろうそくに火をつけようとしたところ火が燃え広がったと、駆けつけた取材陣へ語っていました。火は約3時間半後