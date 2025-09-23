セクハラ行為を指摘されている沖縄県南城市の市長が女性職員に“口止め”を図る音声データを入手しました。南城市の古謝景春市長は、市が設置した第三者委員会で職員へのセクハラを認定されていますが、その報告内容を否定し、辞職を拒否してきました。しかし…【音声】市長「だからそれ以外変なことやられてないって言ってね」女性「ハグとかされたことですか？」市長「そうそうそう、ハグはやったさ。あんたが（議員に）言ってる