9月23日は「手話言語の国際デー」、そして今年からは手話施策推進法で定められた「手話の日」です。この記念すべき日に合わせ、熊本県と熊本市は、熊本城天守閣をブルーにライトアップしています。 【写真を見る】「手話の日」制定後 初の9月23日熊本城天守閣がブルーにライトアップ このライトアップは、全日本ろうあ連盟が実施する「手話言語をブルーライトで輝かせよう」プロジェクトに賛同した両