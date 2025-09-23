【ソウル共同】スポーツクライミングの世界選手権は23日、ソウルで行われ、ボルダーの予選で男子は今季ワールドカップ（W杯）年間王者の安楽宙斗（JSOL）が、楢崎明智（日新火災）とともに首位で上位24人による準決勝（28日）に進んだ。2019年大会覇者でパリ五輪代表の楢崎智亜や、藤脇祐二（大阪府連盟）も通過した。女子は伊藤ふたば（デンソー岩手）が1位通過し、野中生萌、中村真緒（日新火災）関川愛音（青森・八戸学院光