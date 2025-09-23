現在放送中の連続テレビ小説『あんぱん』(NHK総合 毎週月〜土曜8:00〜ほか ※土曜は1週間の振り返り)で辛島健太郎役を務めている高橋文哉。物語も終盤になり、老けメイクで年を取った健太郎を演じているが、その役作りについて話を聞いた。辛島健太郎役の高橋文哉(右)112作目の朝ドラとなる『あんぱん』は、漫画家・やなせたかしさんと妻・暢さん夫婦をモデルに、何者でもなかった2人が“逆転しない正義”を体現した『アンパンマン