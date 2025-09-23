6回阪神無死、大山が左越えに同点ソロを放つ＝横浜阪神が追い付き、延長十二回の末、引き分け。0―1の五回に前川の左前打、1―2の六回は大山のソロ本塁打で同点とした。及川が連続試合ホールド17のプロ野球記録に並んだ。DeNAは十〜十二回のサヨナラ機を生かせなかった。