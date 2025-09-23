【ブンデスリーガ】アウクスブルク 1−4 マインツ（日本時間9月20日／WWKアレーナ）【映像】３人翻弄の「おしゃれヒールパス」まさに”無双状態”とも言えるパフォーマンスだった。マインツに所属する日本代表MFの佐野海舟が、圧巻のキープ力でボールを運ぶと、最後はボックス内でヒールパスからチャンスを演出した。マインツはブンデスリーガ第4節でアウクスブルクを4−1で撃破。佐野は14分にブンデスリーガ初ゴール、60分に